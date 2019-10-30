В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде девятого созыва произошла первая потасовка после обсуждения вопроса о создании временной следственной комиссии для расследования событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Николай Скорик толкал плечом нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко, пытаясь пройти, передает УНН.

Потасовка произошла в зале заседания. В результате Тищенко оторвал пуговицы с одежды Скорика. Остальные парламентарии стали их разнимать.

Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что закроет заседание, если депутаты не займут свои места.

Позже в кулуарах Рады Скорик назвал Тищенко «жлобом».

Ранее Верховная рада Украины не поддержала законопроект о создании временной следственной комиссии, которая должна была заниматься расследованием обстоятельств трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.

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