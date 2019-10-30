Рада отказалась создавать комиссию для расследования трагедии в Одессе

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект о создании временной следственной комиссии, которая должна была заниматься расследованием обстоятельств трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

Такое решение поддержали лишь 79 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Также 73 народных депутата высказались против, а еще 164 избранника воздержались, передает РИА «Новости».

Отметим, главой комиссии предлагали назначить нардепа от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Николая Скорика. Комиссия должна была работать на протяжении шести месяцев, а по итогам работы – представить в Раде отчет.

Основными целями такой комиссии были заявлены расследование причин беспорядков, выявление организаторов, подстрекателей и пособников, наличие предварительного сговора, обстоятельства нанесения повреждений, соблюдения закона участниками и правоохранителями.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.