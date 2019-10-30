Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что расторг контракты со всеми артистами в его компании MALFA.

Видео опубликовано на YouTube.

Фадеев заявил, что «лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение расторгнуть контракты со всеми его музыкантами без исключения».

Весь контент был отдан артистам в безвозмездное пользование, «за исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться и с которыми идут судебные споры».

Продюсер пояснил, что решил реструктуризировать лейбл и создать небольшую компанию, нацеленную на эксклюзивность и результат. По словам Фадеева, теперь он будет представлять одного или двух артистов в год, а не 30, как это было ранее.

Между тем бывший промоутер Наргиз Сергей Лавров, комментируя обвинения певицы в распространении слухов о неудачном выступлении в Уссурийске, заявил, что «это неправда», передает РИА «Новости».

«Наргиз говорит, что слухи о ней распространяет Максим Фадеев или я, но это неправда. Фадееву абсолютно все равно, да и мне тоже. Зачем нужны слухи? Достаточно почитать, что пишут люди в сетях в комментариях, и это не подставные аккаунты, а реальные люди, которые живут в Уссурийске. Пишут, что разочаровались, зря потратили деньги», – сказал он.

Промоутер отметил, что концерт в Уссурийске состоялся в рамках тура по Дальнему Востоку, который был запланирован еще год назад продюсерским центром Фадеева и бывшим директором певицы Ольгой Сергеевой.

Наргиз – узбекская и российская певица, является гражданкой США. В 2013 году она прошла несколько этапов отбора на американском музыкальном шоу The X-Factor, но после того, как организаторы не перезвонили, решила принять участие в российском аналоге – проекте «Голос».

Участие в шоу принесло ей второе место, после чего артистка начала сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым. Наргиз исполняла его песни «Я не твоя», «Я не верю тебе!», «Беги» и другие.

В августе центр Фадеева MALFA расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве и запретил ей исполнять музыкальные произведения продюсера.

В октябре стало известно, что зрители раскритиковали выступление Наргиз в Уссурийске, заявив, что во время концерта исполнительница пила виски и ругалась матом.

Между тем, сообщалось, что Фадеев перенес сердечный приступ.