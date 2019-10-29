Фадеев рассказал о здоровье после сердечного приступа

Продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал о своем состоянии после перенесенного сердечного приступа.

«Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось и я уже вовсю работаю», – написал Фадеев в Instagram.

Фадеев отметил, что музыка для него – это жизнь, и пригласил всех на ближайший концерт.

По данным РИА «Новости», в выходные продюсеру стало плохо, у него диагностировали предынфарктное состояние.

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