Названа новая причина инфарктов и инсультов

Ученые исследовательского центра Kaiser Permanente в США провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.

Как пишет портал EurekAlert!, врачи проанализировали 36 млн показателей артериального давления у 1,3 тыс. пациентов и выяснили, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердечной мышцы) почти с такой же вероятностью приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца). Ранее медики пренебрегали диастолическим давлением, передает РИА «Новости».

Исследователи посоветовали следить за давлением, регулярно его измерять и периодически посещать врача.

Напомним, в марте медики посчитали, что из-за низкого уровня физической активности и сидячего образа жизни происходит каждая десятая в мире ранняя смерть.

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