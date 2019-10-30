Минсельхоз прокомментировал массовую гибель пчел

Гибель пчел в ряде российских регионов в 2019 году не стала чрезвычайной ситуацией, заявил первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.

«Прежде всего, я хочу отметить, что гибель пчел – это мировая проблема, которая имеет место во многих странах и возникает по самым разным причинам. По оперативной информации, представленной органами управления АПК субъектов России, в текущем году в 23 регионах от нарушения регламента и порядка применения пестицидов и агрохимикатов погибло 37,8 тыс. пчелосемей, что составляет 1,2% от их общего количества», – передает РИА «Новости» слова Хатуова.

«В связи с этим масштаб гибели пчел нельзя назвать массовым, а ситуацию чрезвычайной», – сказал он.

По словам первого замглавы Минсельхоза, у министерства есть четкое понимание причин гибели насекомых. Основные факты фиксировались возле полей рапса, а главной причиной гибели пчел стало несвоевременное информирование пчеловодов об обработке полей инсектицидами.

«Но даже после оповещения сами пчеловоды не всегда соблюдали режим безопасного пребывания насекомых в пределах пятикилометровой зоны от поля», – добавил Хатуов.

В России в целом ряде регионов отмечалась массовая гибель пчел, причиной называли отравление пестицидами.

Напомним, 1 августа президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов сообщил, что случаи гибели пчел отмечались в 30 регионах России, погибло от 5 до 30% пчелосемей.

Причиной гибели пчел он назвал «абсолютно неграмотное использование ядохимикатов и пестицидов» в фермерских хозяйствах или агрохолдингах. Также проблему, по его мнению, спровоцировало резкое увеличение посевов рапса и борьба с борщевиком с помощью гербицидов.