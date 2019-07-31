Массовую гибель пчел связали с уничтожением борщевика

Причиной массовой гибели пчел в России могло стать бесконтрольное использование гербицидов в борьбе с борщевиком, полезным для этих насекомых из-за своей медоносной функции, заявил президент Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов.

«Борьба с борщевиком тоже приводит к гибели пчел – из-за опрыскивания этого растения гербицидами как одного из способов борьбы с ним. Дело в том, что борщевик – это медонос, его очень любят пчелы. И польза от него есть, например, корень полезен для почвы как перегной, как удобрение, им можно кормить скот», – передает слова Бурова РИА «Новости».

Он отметил, что борщевик размножается семенами из зонтичной части, а не корневой системой. В связи с этим, считает он, нужно ограждать посевы борщевика и не допускать бесконтрольного распространения, а не массово его истреблять.

Напомним, в России в целом ряде регионов отмечена массовая гибель пчел, которая могла произойти из-за отравления пестицидами.

Химическая обработка – одно из средств борьбы с борщевиком, которая применяется, в частности, в Подмосковье. Так, в мае сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске специалисты испытали новую технологию борьбы с борщевиком, которая основывается на применении дронов.