С борщевиком в Подмосковье начали бороться при помощи дронов

В подмосковном Наро-Фоминске специалисты испытали новую технологию борьбы с борщевиком, которая основывается на применении дронов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.

«Специалисты продемонстрировали комплексную систему уничтожения сорняка с использованием спутниковой информации, съёмок с помощью беспилотных летательных аппаратов и роботизированных дронов-опрыскивателей», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что это уже второй округ, где провели такие испытания. Первым округом стал Подольск, пишет «Интерфакс».

«Эта технология позволяет выявить в режиме реального времени территории, зараженные борщевиком, определить плотность сорняка, в автоматическом режиме передать информацию и проложить маршруты обработки эффективными гербицидами», – описал новый способ борьбы с борщевиком Разин.

По его словам, территорию после обработки продолжают постоянно мониторить, чтобы оценить эффективность примененной технологии.

В начале мая с борщевиком начали бороться во всех муниципалитетах Московской области.

В Союзе дачников рассказали, каким еще способом можно бороться с борщевиком.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, когда и как борщевик начал распространяться в России и Западной Европе, где сорняк нередко называют «местью Сталина».