Россельхознадзор назвал причину гибели пчел в ЦФО

Россельхознадзор связывает гибель пчел в регионах Центрального федерального округа с отравлением их средствами защиты растений, сообщили в ведомстве.

«Специалисты считают, что причиной массовой гибели пчел явилось отравление их средствами защиты растений, а именно – инсектицидами. Этому способствовало также несоблюдения хозяйствующими субъектами правил безопасного обращения с пестицидами и отсутствие должного государственного надзора за исполнением законодательства в этой области», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там сообщили, что провели исследования в ФГБУ «Белгородская МВЛ». Были взяты 101 проба от 98 владельцев пасек Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской и Липецкой областей.

По результатам проведенных исследований в 73 пробах выявлены остаточные количества пестицидов, по 28 пробам исследования продолжаются.

Кроме того, в ФГБУ «Белгородская МВЛ» поступили пробы растений, в которых также обнаружены остаточные количества действующих веществ пестицидов, выявленных в патологическом материале пчел.

Этим летом были зафиксированы случаи массовой гибели пчел в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае.

Минсельхоз заявлял, что массовая гибель пчел в регионах наноситзначительный материальный ущерб отрасли.

Напомним, 12 июля Россельхознадзор обвинил в массовой гибели пчел Минэкономразвития, так как ранее это ведомство выступило инициатором лишения Россельхознадзора полномочий по надзору за применением пестицидов.