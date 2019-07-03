В Удмуртии зафиксирована массовая гибель пчел

На пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского района Удмуртии массово гибнут пчелы, сообщили в главном управлении ветеринарии региона.

Пасеки в этих районах начали проверять ветеринары, передает «Интерфакс».

Главное региональное управление ветеринарии обратилось к владельцам пасек, где начинает происходить гибель пчел, с просьбой сообщать о каждом таком случае.

1 июля в Тульской области сообщали об аналогичной проблеме. По мнению владельцев пасек, пчелы могли погибнуть из-за пестицидов, которыми обрабатываются сельскохозяйственные культуры.

Ранее сообщалось, что может привести к массовой гибели пчел.