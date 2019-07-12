Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в вымирании пчел

Россельхознадзор обвинил в массовой гибели пчел Минэкономразвития, так как ранее это ведомство выступило инициатором лишения Россельхознадзора полномочий по надзору за применением пестицидов.

Россельхознадзор заявил, что причиной массовой гибели пчел в российских регионах стало бесконтрольное использование пестицидов при обработке полей, сообщает «Интерфакс».

Как отметила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, это началось с 2011 года, когда у Россельхознадзора «практически в полном объеме» изъяли и никому не передали полномочия по надзору в этой области, а с этой инициативой тогда выступил Минэкономразвития.

Представитель Россельхознадзора отметила, что министерство «должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление россиянами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов».

Мелано напомнила, что до 2011 года ведомство регулярно проверяло производителей пестицидов и аграрной продукции, при изготовлении или транспортировке которой применялись химикаты. В итоге удавалось пресекать использование в сельском хозяйстве сотен тонн фальсифицированных химикатов.

Представитель Россельхознадзора уточнила, что особенно опасны химические вещества, которые распыляются над полями с воздуха, так как на огромные территории разносятся токсичные для многих насекомых и опасные для здоровья животных, рыб и людей соединения.

Она уверена, что нужно вернуть министерству сельского хозяйства полномочия по контролю за производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов.

Напомним, этим летом были зафиксированы случаи массовой гибели пчел в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае.

Минсельхоз заявлял, что массовая гибель пчел в регионах наносит значительный материальный ущерб отрасли.