Минсельхоз оценил ущерб от массовой гибели пчел

Минсельхоз заявил, что массовая гибель пчел в регионах наносит значительный материальный ущерб отрасли.

Случаи массовой гибели пчел наблюдались этим летом в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. По мнению специалистов, это явление может быть связано с нарушением требований при применении химических средств для обработки посевов.

«Минсельхоз констатирует, что в связи с массовой гибелью пчел в ряде регионов страны, пчеловодству, как подотрасли животноводства, наносится значительный материальный ущерб. Министерством направлены рекомендации органам управления АПК субъектов РФ принять исчерпывающие организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел», – передает РИА «Новости» сообщение Минсельхоза.



Там отметили, что в настоящее время в регионах анализируют сложившуюся ситуацию.

«Кроме того, во избежание подобных ситуаций в будущем региональными органами управления АПК проводится разъяснительно-консультативная работа по ознакомлению аграриев и пчеловодов с действующим законодательством России в части соблюдения регламентов применения пестицидов», – говорится в сообщении.



В министерстве заявили также, что считают необходимым точно установить причину ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел.



«Причинами нарушения их жизнедеятельности могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы», – заявили в Минсельхозе.

Тем временем ветеринары выяснили причину массовой гибели пчел в Удмуртии.

«По официальным данным, на сегодняшний день падеж пчел зарегистрирован на 33 пасеках в личных подсобных хозяйствах в семи районах: Алнашский, Вавожский, Воткинский, Кизнерский, Малопургинский, Увинский, Шарканский», – говорится в сообщении управления.

По данному факту возбуждено административное расследование в отношении неопределенного круга лиц.

«По предварительным данным, пчелы отравились химическими веществами, используемыми для обработки растений. Для установления возможного отравления пчел пестицидами и гербицидами материал необходимо направлять в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» города Казань», – сообщила ветеринарная служба Удмуртии.

Ранее сообщалось, что может привести к массовой гибели пчел.

Напомним, 3 июля сообщалось, что на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского района Удмуртии массово гибнут пчелы.