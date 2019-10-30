Анонсирован приквел к «Игре престолов»

Телеканал HBO анонсировал выпуск нового сериала-приквела к «Игре Престолов» об истории династии Таргариенов.

В заявлении телеканала указывается, что были заказаны 10 эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), «приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», передает РИА «Новости».

За основу сериала возьмут цикл книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, действия будут разворачиваться за 300 лет до «Игры престолов» и расскажут об истории одного из великих домов королевства Вестерос – дома Таргариенов.

Пилотную серию, а также несколько других эпизодов, снимет Мигель Сапочник, снявший две серии пятого сезона «Игры престолов», а также два последних эпизода шестого сезона, один из которых – «Битва бастардов» – принес режиссеру премию «Эмми» за лучшую режиссуру в 2016 году.

Ранее издание Hollywood Reporter сообщило, что HBO не буде продолжать съемки приквела к сериалу «Игра престолов» по сценарию Джейн Голдман о первой битве людей с белыми ходоками – главными антагонистами вселенной «Игры престолов».

Напомним, последний сезон сериала вызвал недовольство у части аудитории, фанаты потребовали пересъемки финала. Директор канала HBO Кейси Блойс ответил на их возмущение: «32 номинации на «Эмми» – отличное подтверждение тому, что мы все сделали правильно».

В результате сериал получил премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».

При этом американский писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которому сняли культовую телесагу, заявил, что завершение сериала стало для него «избавлением», а создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признали свою некомпетентность.