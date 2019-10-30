Анонсирован приквел к «Игре престолов»

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30 октября, среда  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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Зеленскому пришлось подвергнуть насилию украинскую армию

Украина начала выполнять договоренности на донбасском фронте – и это всех удивилоФото: flickr.com/ministryofdefenceua
На линии противостояния между Украиной и непризнанными республиками Новороссии произошло поистине беспрецедентное событие. Разведение сторон, о котором так долго говорили и которое так долго срывалось, наконец-то в реальности началось. Каким образом Зеленский заставил своих военных подчиниться ему – и почему это так важно для украинского президента? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Кажется, я нашел новый символ России

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Оренбург – самый странный город страны. Все, что я о нем прочитал в самолете по пути, противоречит здравому смыслу. Но этот город и есть символ Родины. Непонятный, непредсказуемый, нерациональный – и поэтому прекрасный. Подробности...

Японский минимализм Suzuki Vitara

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Подробности...

Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...
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              Анонсирован приквел к «Игре престолов»

              30 октября 2019, 08:59

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Телеканал HBO анонсировал выпуск нового сериала-приквела к «Игре Престолов» об истории династии Таргариенов.

              В заявлении телеканала указывается, что были заказаны 10 эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), «приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», передает РИА «Новости».

              За основу сериала возьмут цикл книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, действия будут разворачиваться за 300 лет до «Игры престолов» и расскажут об истории одного из великих домов королевства Вестерос – дома Таргариенов.

              Пилотную серию, а также несколько других эпизодов, снимет Мигель Сапочник, снявший две серии пятого сезона «Игры престолов», а также два последних эпизода шестого сезона, один из которых – «Битва бастардов» – принес режиссеру премию «Эмми» за лучшую режиссуру в 2016 году.

              Ранее издание Hollywood Reporter сообщило, что HBO не буде продолжать съемки приквела к сериалу «Игра престолов» по сценарию Джейн Голдман о первой битве людей с белыми ходоками – главными антагонистами вселенной «Игры престолов».

              Напомним, последний сезон сериала вызвал недовольство у части аудитории, фанаты потребовали пересъемки финала. Директор канала HBO Кейси Блойс ответил на их возмущение: «32 номинации на «Эмми» – отличное подтверждение тому, что мы все сделали правильно».

              В результате сериал получил премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».

              При этом американский писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которому сняли культовую телесагу, заявил, что завершение сериала стало для него «избавлением», а создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признали свою некомпетентность.


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