Создатели «Игры престолов» успокоили разгневанных фанатов

Директор канала HBO Кейси Блойс прокомментировал петицию недовольных фанатов, разочарованных финальным сезоном сериала «Игра престолов».

«Когда вы руководите масштабным проектом, в данном случае «Игрой престолов», и пытаетесь как-то его уже наконец закончить, то у многих людей обязательно будет разное мнение о том, как истории персонажей должны завершиться», – цитирует РИА «Новости» Блойса со сслыкой на The Independent.

По его словам, HBO почти не общался со сценаристами сериала Дэвидом Бениоффом и Д.Б. Уайссом, так как в последних сезонах все прекрасно понимали, чего ждут друг от друга.

Блойс отметил также, что последний сезон прошел очень хорошо.

«32 номинации на «Эмми» – отличное подтверждение тому, что мы все сделали правильно», – прокомментировал директор HBO.

Напомним, ранее в четверг Джейкоб Андерсон, который в сериале «Игра престолов» исполнил роль Серого Червя, рассказал, почему его персонаж не убил Джона Сноу.

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