Актер объяснил, почему Серый Червь не казнил Джона Сноу

Джейкоб Андерсон, который в сериале «Игра престолов» исполнил роль Серого Червя, рассказал, почему его персонаж не убил Джона Сноу.

Свое мнение Андерсон озвучил на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Он считает, что Серый Червь устал от насилия и сказал себе: «Я не хочу больше так жить».

По словам актера, его персонаж «не убил Джона Сноу, но и не хотел, чтобы тот жил», передает РИА «Новости» со ссылкой на Paris Match.