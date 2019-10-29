Создатели сериала «Игра престолов» признали свою некомпетентность

Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признали свои ошибки при создании сериала.

Прежде они старались избегать ситуаций, когда им пришлось бы отвечать на претензии фанатов.

Бениофф заявил, что «не знает», как писатель Джордж Мартин, по книгам которого снимали сериал, доверил им «работу всей его жизни», передает РИА «Новости».

Бениофф и Уайсс признали серьезные ошибки при создании сценария, подборе актеров, общении с художниками по костюмам.

Уайсс заявил, что это был «опыт учебы в очень дорогой кинематографической школе».

Шоураннеры признались, что были сильно удивлены, когда канал HBO продолжил с ними работать после провальной пилотной серии.

Кроме того, Бениофф и Уайсс рассказали, что старались избавиться от фантастических элементов, которых, по мнению создателей сериала, было слишком много.

Напомним, последний сезон сериала вызвал недовольство у части аудитории, фанаты потребовали пересъемки восьмого сезона. Директор канала HBO Кейси Блойс ответил на их возмущение: «32 номинации на «Эмми» – отличное подтверждение тому, что мы все сделали правильно».