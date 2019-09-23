«Игра престолов» получила «Эмми» как «лучший драматический сериал»

Восьмой сезон сериала «Игра престолов» получил американскую телевизионную премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал», сообщают СМИ.

«Игра престолов» обошла в данной номинации сериалы «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox.

«Игра престолов» уже в четвертый раз объявлена на вручении «Эмми» лучшим драматическим сериалом года.