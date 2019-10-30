Белый дом обвинил демократов США в мошенничестве с импичментом Трампа

Администрация США прокомментировала проект резолюции об импичменте президента страны Дональда Трампа, внесенный демократами на рассмотрение Палаты представителей американского Конгресса.

Официально документ внесен на рассмотрение от имени демократа Джеймса Макговерна – главы процедурного комитета Палаты представителей. Резолюция должна санкционировать продолжение процедуры импичмента. Она предписывает комитетам Палаты представителей продолжать расследования, чтобы установить есть ли «достаточные основания» подвергнуть Трампа импичменту, передает ТАСС.

Как заявили в Белом доме, резолюция подтверждает, что импичмент «с самого начала» был «нелегитимным мошенничеством», так как не проводилось «необходимое голосование» в Палате представителей. Сейчас демократы «продолжают это мошенничество». Так, главе спецкомитета по разведке Адаму Шиффу документом разрешается устроить новые слушания, «которые все равно не предполагают должного процесса для президента».

Администрация США также заявила, что Шифф «постоянно врет американскому народу».

Белый дом пожаловался на то, что «в принципе лишен возможности участия», пока Шифф не составит «предвзятый доклад», но и тогда роль исполнительной власти останется неясной.

Американская администрация обвинила Демократическую партию в Палате представителей в том, что Белый дом лишен «права на должный процесс».

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, который якобы требовал от Киева расследовать работу Байдена-младшего в Burisma.

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