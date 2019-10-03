Пентагон собрался пересмотреть все свои военные доктрины

В свете появления у потенциального противника новых систем вооружений США вынуждены будут вскоре пересматривать все свои военные доктрины, заявил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер.

«Мы не можем исходить из того, что сегодняшняя военная техника, методы нашей организации, то, как мы ведем подготовку, выбираем командиров, все наши концепции ведения боевых действий сохранят актуальность в будущем. В действительности я исхожу из того, что не сохранят. Это требует отказа от прежних представлений о том, как выглядят военные действия, выработки новых представлений о том, как вести подготовку морских пехотинцев, как применять их, как вести боевые действия с их участием», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что нужно будет провести «очень честную оценку» сильных и слабых сторон США, по его мнению, стратегические реалии заставят Вашингтон «думать иначе».

«Думаю, что мировые реалии вынудят нас избавиться от прежних предположений и начать все заново», – сказал он.

В частности, он указал, что Корпус морской пехоты уже сейчас не может эффективно действовать в условиях «возобновившейся конкуренции великих держав». «Конкурентами» США считают Россию и Китай.

«Он (Корпус морской пехоты) не оптимизирован для поддержки военно-морской кампании. Он не оптимизирован для поддержки флота посредством таких миссий, как закрытие противнику доступа к морским пространствам. И он не оптимизирован для того, чтобы сдерживать нарастающую угрозу», – заявил Бергер.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия бросает вызов американской концепции ядерного сдерживания.

Отметим, что США пытаются оправдать разработку ядерного оружия фейками о России – в частности, в Вашингтоне заявили о якобы существующей российской доктрине «эскалации для деэскалации». Москва опровергала заявления США по этой теме.

Также отметим, что российская концепция применения ядерного оружия в отличие от американской не предполагает превентивного удара.

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