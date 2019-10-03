В Петербурге открыли три станции метро

В Петербурге открылись станции метрополитена «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

«Мы открываем долгожданные станции, была непростая работа» – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия, передает ТАСС.

Во вторник заказчик строительства станций – государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» (ГКУ ДТС, подведомственно городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры) – получило разрешение Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию объектов.

Ведомство завершило проверку готовности станций к работе 30 сентября, исполнительная документация соответствует требованиям проектной документации.

Строительство объектов велось с 2013 года, они расположены в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии Петербургского метрополитена. Участок проходит вдоль улицы Бухарестской во Фрунзенском районе, его пропускная способность составляет 40 пар поездов в час, планируемый объем перевозок на первом этапе эксплуатации – 997 тыс. пассажиров в сутки. Совокупная стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 млрд рублей. Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро.

Станция «Проспект Славы» пилонного типа, глубокого заложения с двумя подземными вестибюлями. Первый вестибюль, расположенный южнее пересечения проспекта Славы и Бухарестской улицы, украшен декоративно-мозаичным панно, посвященным воинам-участникам Афганской войны. Второй вестибюль украшен панно, прославляющим подвиги героев-пожарных. В одном из подземных переходов станции развернута экспозиция пожарных машин трех поколений, а стены украшены исторической фотохроникой, отражающей ключевые вехи развития пожарной службы города.

Выходы станции «Дунайская» расположены на пересечении Бухарестской улицы с Дунайским проспектом и улицей Ярослава Гашека. Художественное оформление станции пересекается с образами реки Дунай. Синие декоративные волнообразные потолки станции оснащены встроенными светильниками, колонны облицованы синими стеклянными панелями. Стена, разделяющая пути станции, украшена 13 художественно-декоративными витражами из цветного стекла с видами городов Европы, расположенных на Дунае.

Наземная станция «Шушары», с боковыми посадочными платформами, базируется в промышленной зоне вдоль Автозаводского проезда недалеко от перекрестка с Автозаводской улицей. Фасад вестибюля облицован матовыми и глянцевыми керамическими панелями светло-серого цвета. Стены и колонны станции облицованы мрамором. Металлические элементы выполнены в фиолетовом цвете.