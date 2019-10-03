Жена Боярского прокомментировала скандал с неправильной парковкой

Артист Михаил Боярский действительно нарушил правила дорожного движения, припарковавшись в неположенном месте, подтвердила его жена Лариса Луппиан.

«Ситуация такая имела место быть, но это произошло не вчера, а уже давно. Не буду отрицать, да – это мой муж, да – он остановился, где не положено, да – он нарушил правила», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, Боярский должен был зайти в аптеку, однако ему было негде припарковаться.

Ранее появились фото и видео, на которых автомобиль Боярского паркуется на встречной полосе в центре Петербурга, после чего из машины выходит человек в берете.

Сотрудница аптеки предположила, что Боярский мог припарковаться в неположенном месте из-за плохого самочувствия и необходимости срочно купить лекарство.