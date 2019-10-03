Нарушение ПДД Боярским объяснили проблемами со здоровьем

Актер Михаил Боярский мог припарковаться в неположенном месте из-за плохого самочувствия и необходимости срочно купить лекарство, заявила сотрудница аптеки.

«В воскресенье он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты, препарат, понижающий пульс, и свое постоянное лекарство», – сказала фармацевт аптеки телеканалу «Звезда».

Сотрудница аптеки также отметила, что в тот день была магнитная буря и плохо себя чувствовали даже здоровые люди. «Возможно, он припарковался, потому что ему нужно было принять просто лекарство», – добавила она.

Ранее в Сети появилось фото, на котором автомобиль народного артиста припаркован на встречной полосе в центре Петербурга, а рядом идет человек в берете, похожий на Михаила Боярского.