Саранские школьники сбежали в Чернобыль после просмотра сериала

Два третьеклассника в Саранске после просмотра сериала «Чернобыль» тайком от родителей отправились в этот город, их нашли полицейские, сообщает пресс-служба УМВД по Мордовии.

Два девятилетних одноклассника в среду вернулись домой после школы, переоделись и ушли в неизвестном направлении, один из них оставил записку родителям, в которой сообщил, что уехал, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«На поиски пропавших ребят был поднят весь личный состав УМВД России по Саранску. Были опрошены родители, соседи, одноклассники мальчиков. В результате поисковых мероприятий несовершеннолетние были обнаружены в центральной части города. С собой у них были рюкзаки с вещами первой необходимости», – пояснили в УМВД.

Школьники рассказали, что направлялись в Чернобыль, на этот поступок их подтолкнул просмотр одноименного сериала.

«Семьи, в которых воспитываются мальчики, являются благополучными. В настоящее время с ребятами и родителями работают инспекторы отделения по делам несовершеннолетних ОП 4 УМВД России по го Саранск», – отметили в ведомстве.

Напомним, сериал «Чернобыль» критиковали за искажение фактов. Так, один из ликвидаторов аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала обманули зрителей.

В сентябре «Чернобыль» получил премию «Эмми» в нескольких номинациях.