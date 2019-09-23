«Чернобыль» получил несколько «Эмми»

Американскую телевизионную премию «Эмми» в нескольких номинациях получил мини-сериал «Чернобыль», сообщают СМИ.

В Лос-Анджелесе проводят 71-ю церемонию вручения «Эмми», передает ТАСС со ссылкой на Fox.

Создателям «Чернобыля» дали «Эмми» за режиссуру (ее получил Йохан Ренк) и сценарий (Крэйг Мэйзин).

Кроме того, проект получил премию как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и продюсер Кэролин Штраусс).