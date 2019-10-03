«Союз МС-12» приземлился в Казахстане

Экипаж космического корабля «Союз МС-12» совершил посадку в Казахстане, следует из данных трансляции Роскосмоса.

Парашют спускаемого аппарата корабля «Союз МС-12» с возвращающимся на Землю экипажем раскрылся и спустя некоторое время в спускаемем аппарате на землю вернулись первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.

В ЦВО сообщили, что авиационная группа округа, задействованная в поисково-спасательной операции корабля «Союз МС-12», вылетела из аэропорта Жезказгана к месту предполагаемой посадки капсулы в степи Казахстана.

«Летчики доставят на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 специалистов Росавиации и РКК «Энергия», а также необходимое оборудование, в том числе и медицинское, в расчетную точку посадки, которая находится в 150 км юго-восточнее Жезказгана. Координаты капсулы передал самолет Ан-26, который засек сигналы радиомаяков, установленных на спускаемом аппарате», – говорится в сообщении.



Уточняется, что в обеспечении посадки задействовано 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе четыре машины-амфибии «Синяя птица», а также около 180 человек личного состава.



Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Ранее в ЦУП сообщили, что «Союз МС-12» включил двигательную установку для торможения и начал сход с орбиты.

«Союз МС-12» с россиянином Алексеем Овчининым, американцем Ником Хейгом и первым астронавтом ОАЭ Хаззой аль-Мансури отчалил от Международной космической станции в 10.37 мск.

Корабль «Союз МС-12» с россиянином Алексеем Овчининым и американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук на борту пристыковался к МКС 14 марта.

Ракета с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 22.14 мск; через девять минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию. Полет проходил по короткой схеме – корабль сделал четыре витка вокруг Земли (при стандартной схеме - 34).

Овчинина, Хейга и Кук встретили россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. Предполагалось, что два члена прибывшего экипажа проведут на станции 204 дня, а еще один – девять месяцев.

Экипаж должен был провести порядка 300 экспериментов. На российском сегменте МКС планировалось 59 экспериментов (четыре из которых – в автоматическом режиме без участия экипажа).

Ранее в Роскосмосе сообщили, что возвращение первого астронавта ОАЭ Аль-Мансури на корабле «Союз МС-12» вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом, работающими сейчас на станции, намечается на 3 октября.

Напомним, ранее в четверг в Минобороны сообщили, что экипаж «Союза МС-12» попросил у военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) встретить их персиками и финиками.

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