Последний «Союз-ФГ» установили для пуска

Последнюю в истории ракету-носитель «Союз-ФГ» установили на Байконуре.

Как рассказали в Роскосмосе, пуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запланирован на 16.57 мск 25 сентября. Корабль доставит новый экипаж на Международную космическую станцию 25 сентября в 22.45 мск, передает РИА «Новости».

Запуск ракеты «Союз-ФГ» станет 70-м и заключительным стартом в истории этой ракеты. Со следующего года космонавтов начнут запускать на новых ракетах «Союз-2.1а». В ноябре Россия полностью прекратит эксплуатацию ракет с украинскими комплектующими. Последней станет легкая ракета «Рокот», которой предстоит вывести на орбиту спутники связи «Гонец».



Помимо того, знаковым пуск станет и в связи с тем, что это будет последний старт с «Гагаринского старта» перед его закрытием на модернизацию.

На борту «Союза МС-15» на последней ракете «Союз-ФГ» стартуют россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Возвращение Аль-Мансури на корабле «Союз МС-12» вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом, работающими сейчас на станции, намечается на 3 октября.

Напомним, в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал ранее не объявленный космический пуск 26 сентября.

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