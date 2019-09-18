Рогозин анонсировал ранее не объявленный космический пуск на следующей неделе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о космическом пуске, который намечен на 26 сентября и ранее не был объявлен. Об этом он заявил на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи».

«На следующей неделе у нас и пуск с Байконура пилотируемого корабля 25-го числа, 26-го еще один пуск, 30-го еще один пуск», – сказал Рогозин, передает ТАСС.

Глава Роскосмоска не раскрыл деталей пуска 26 сентября. Пока нет информации о том, какой космический аппарат и откуда будет запущен.

Известно, что на 25 сентября запланирован последний запуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15», на 30 сентября – пуск ракеты «Протон» с двумя коммерческими космическими аппаратами.

Ранее Рогозин рассказал о том, что «Роскосмос» в 2019 году совершит на несколько запусков меньше, чем планировалось.