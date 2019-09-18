Роскосмос сорвал план по запускам

Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45, как это планировалось ранее, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Сорок пять точно не будет, потому что у нас три аппарата «уехали» на следующей год. Это не наши аппараты, а аппараты наших иностранных партнеров. Они их не успели изготовить. Они «уезжают» на 2020 год», – передает ТАСС слова Рогозина на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова в Петербурге.

При этом он уточнил, что «в пределах 40 пусков должно быть».

Рогозин сообщил также, что в общее число пусков входят и боевые. Их число будет добавлено в конце года. По словам главы Роскосмоса, на данный момент выполнено 18 пусков.

Напомним, 4 февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину, что Россия восстанавливает позиции на рынке пусковых услуг, на Байконур для запуска направляют шесть ракет «Протон». Он подчеркнул, что в 2018 году было совершено 22 пуска, а в 2019 году предстоит осуществить 45 пусков.

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