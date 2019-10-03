Экипаж «Союз МС-12» передал просьбы к встречающим

Экипаж «Союза МС-12» попросил у военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) встретить их персиками и финиками, сообщили в Минобороны.

Финики попросил первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, российский космонавт Алексей Овчинин предпочел персики. Гостинцы находятся на борту всех военных вертолетов Ми-8, которые первыми прибудут к месту посадки.

«В обеспечении посадки задействовано 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе четыре машины-амфибий, а также около 180 человек личного состава», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Напомним, ранее в Роскосмосе сообщили, что возвращение Аль-Мансури на корабле «Союз МС-12» вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом, работающими сейчас на станции, намечается на 3 октября.

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