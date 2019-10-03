Во Владимире директор школы обезвредил восьмиклассника с топором

Директор одной из школ Владимира остановил восьмиклассника, который пришел в школу с топором, сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.

По словам омбудсмена, школьник пришел в школу с агрессивными целями и даже успел достать топор из рюкзака, передает РИА «Новости».

«Слава богу, что школа сработала очень хорошо. Директор остановил ребенка и забрал у него топор, никто не пострадал», – сказал уполномоченный по правам ребенка.

Прохорычев обратил внимание, что школьник собирался не просто покрасоваться перед сверстниками, так как «топор был у него уже не в рюкзаке».

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«Понятно, что инцидент нехороший, повторяющийся во многих субъектах. К сожалению, теперь и во Владимирской области. У нас [запланировано] большое совещание с органами власти, с правоохранительными органами, чтобы понять причины, понять мотивы подростка», – сообщил омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка отметил, что подросток состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на школьном учете. «У него сложные отношения и со сверстниками, и в семье есть вопросы», – добавил Прохорычев.

Омбудсмен сообщил, что накануне «с подростком [целый день] работали правоохранительные органы, идет следствие», однако «точных результатов пока нет».

«Будем еще говорить, какая работа была проведена психологами. Понятно, что этот мальчик виден, что он с проблемами. Наверное, к таким детям, с девиантным поведением, нужен другой подход. Мы говорим давно о наставничестве над такими подростками, но всегда сложно найти наставника для такого тяжелого подростка», – подчеркнул уполномоченный.

По словам омбудсмена, в подобных ситуациях он всегда винит взрослых. Именно они должны предупреждать подобные инциденты, не допускать их, работая с трудными детьми, уверен уполномоченный.

Напомним, в мае подросток набросился с топором на ученицу одной из школ в Саратовской области, после чего спокойно вышел на улицу.

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