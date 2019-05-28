В подвергшейся нападению подростка с топором школе не оказалось охраны

В школе Вольска Саратовской области, где подросток напал с топором на ученицу, не было профессиональной охраны и металлодетекторов, сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя.

«Школа достаточно большая, но профессиональной охраны там не было – была бабушка-вахтер. Металлодетекторов тоже не было на входе. Мальчик вошел и вышел свободно, его никто не задерживал», – передает ее слова ТАСС.

В Росгвардии говорили, что в школе была кнопка тревожной сигнализации, но сигнал поступил только после инцидента.

Напомним, во вторник в Вольске Саратовской области подросток принес в школу топор и нанес удар одной из учениц.

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