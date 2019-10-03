«Зенит» одержал победу над португальской «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Российский футбольный клуб «Зенит» дома победил португальскую «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу российской команды, передает ТАСС.

В составе «Зенита» отличились Артем Дзюба (22-я минута), Сердар Азмун (78), на 70-й минуте защитник гостей Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота после прострела защитника российского клуба Вячеслава Караваева. У «Бенфики» на 85-й минуте гол забил Рауль де Томас.

В другом матче группы G немецкий «Лейпциг» дома уступил французскому «Лиону» (0:2). В турнирной таблице после двух туров «Зенит» и «Лион» набрали по четыре очка, «Лейпциг» – три, «Бенфика» не имеет в активе очков.

Петербургский клуб сыграет на выезде с «Лейпцигом» в третьем туре группового этапа, «Бенфика» примет «Лион», оба матча пройдут 23 октября.

Во вторник «Локомотив» сыграл с испанским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.