Росстат отметил рост показателей в жилищном строительстве

Росстат опубликовал данные о строительстве и вводе в эксплуатацию жилых домов за девять месяцев 2019 года, в них отмечается рост показателей по сравнению с прошлым годом.

«В январе-сентябре 2019 года введено в эксплуатацию 638,9 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах, построенных населением (из них 636,0 тыс. – без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства), общей площадью 48,9 млн кв. метров (из них 48,6 млн кв. метров – без учета жилых домов на участках для ведения садоводства, что составило 106,9% к соответствующему периоду предыдущего года)», – говорится в материале, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года было введено в эксплуатацию только 45,5 млн кв. метров жилья.

За девять месяцев текущего года россияне построили 181,8 тыс. жилых домов, из которых 178,9 тыс. – без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства.

Общая площадь помещений составила 25,3 млн кв. метров (из них 25,0 млн кв. метров – без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства, что составило 111,4% к январю-сентябрю 2018 года).

Наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где введено 11,8% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Москве – 7,4%, Краснодарском крае – 5,9%, Ростовской области – 3,7%, Республике Татарстан – 3,6%, Ленинградской области – 3,4%, Республике Башкортостан – 3,2%, Свердловской области – 2,4%, Воронежской области – 2,3%, Санкт-Петербурге – 2,2%, Новосибирской области – 2,1%, Нижегородской области – 2,0%.

«Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России – 51,7%; в Республике Алтай, Чеченской Республике, Забайкальском и Камчатском краях, Мурманской области – от 91,6% до 97,9%, в Еврейской автономной области – 100%», – добавил Росстат.