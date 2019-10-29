В Кремле прокомментировали исследование о страхах россиян

В Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян, но для установления причин нужен более глубокий анализ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у Пескова, обратили ли в Кремле внимание на результаты опроса социологов «Левада-центра», выяснивших, что одним из главных страхов россиян является произвол властей.

«Мы, безусловно, обращаем внимание, я же говорил, на все подобные публикации. Мы не всегда знакомы с методологией опросов, не всегда знакомы с формулировкой, как вопросы формулировались респондентам. Но тем не менее, безусловно, мы обращаем на это внимание и принимаем во внимание результаты таких опросов», – сказал он, передает РИА «Новости».

Говоря о возможных причинах результатов исследования, Песков отметил, что из полученной информации трудно делать обобщающие выводы.

«Безусловно, есть какие-то резонансные случаи, которые, конечно, накладывают эмоциональный отпечаток, но здесь, конечно, нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией. С тем, чтобы действительно понять причины и действительно общее отношение... не эмоциональное, а основанное на реальных процессах и событиях», – уточнил Песков.

Он добавил, что в Кремле пока не планируют проводить такой анализ, но этого нельзя исключать.

Согласно опросу «Левада-центра», свыше половины граждан России (61%) больше всего опасаются болезни своих детей и близких, еще 42% респондентов боятся войны, 33% – произвола властей, 31% – бедности. Также 22% россиян главной причиной своих страхов назвали стихийные бедствия, 18% участников опроса боятся лишиться сбережений, 16% испытывают наибольшие страхи в связи с возможностью потерять работу, передает «Интерфакс».

Опрос проводился 26 сентября – 2 октября среди городских и сельских жителей. В исследовании принял участие 1 тыс. 601 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.