Госбюро Украины занялось расследованием возможной госизмены экс-замглавы СВР

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало разбирательство в связи с возможной государственной измены бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Дело было заведено еще 16 октября 2018 года сотрудниками Службы безопасности Украины после того, как разведка обнаружила у жены Семочко российское гражданство. Генеральная прокуратура забрала это дело у СБУ и передала его в ГБР, пишут «Украинские новости».

В октябре Госбюро активизировало расследование дела в отношении Семочко. При этом ведомство объединило материалы производства о госизмене и материалы дела о возможной причастности Семочко, руководившего Главным управлением контрразведывательной защиты экономики СБУ, к приостановке процедуры государственных закупок перинатального диализа для тяжелобольных пациентов, сообщает РИА «ФАН».

В прошлом году суд по делу о госизмене замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко получил новую информацию, подтверждающую предъявленные ему ранее обвинения «в связях с Россией».