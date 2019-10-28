Российские военные собрались в Турцию для обсуждения ситуации в Сирии

В Турцию приедет российская военная делегация, чтобы обсудить обстановку в Сирии с учетом соглашения о выводе курдских формирований с северо-востока страны, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Если «Силы народной самообороны» (СНС) не выйдут из зоны безопасности, то мы очистим от них эти территории. Сейчас нельзя сказать, что все бойцы СНС покинули эти территории. К нам приедет делегация из РФ, чтобы обсудить шаги, которые необходимо предпринять в рамках планируемого совместного патрулирования», – передает его слова ТАСС.

В понедельник сообщалось, что российская военная полиция помогает выводить подразделения курдов на 30 километров от границы с Турцией.

Анкара отмечала, что меморандум о взаимопонимании по Сирии Росси и Турции реализуется по плану, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что Анкара приступит к новой операции в Сирии против курдов в случае, если они останутся в приграничной с республикой зоне безопасности.