В США конгрессвумен ушла в отставку из-за секс-скандала

Член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл подала в отставку в связи с обвинениями в интимной связи со своим сотрудником.

В письменном заявлении, опубликованном на ее странице в Twitter, говорится, что «с разбитым сердцем» она объявляет об уходе из Конгресса.

Американский политик призналась, что это решение стало «самым трудным из всего, что ей приходилось делать в жизни».

Хилл добавила, что так, по ее мнению, будет лучше для избирателей.

Комитет по этике Палаты представителей Конгресса США на прошлой неделе начал расследование в отношении того, имела ли конгрессвумен интимные отношения с сотрудником ее офиса в нарушение правил Палаты представителей.

Хилл отрицала эти обвинения, но в начале недели признала, что имела отношения с одной из сотрудниц и извинилась за «неприемлемое» поведение, передает РИА «Новости».