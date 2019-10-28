Доходы бюджета России от налогового маневра оценили в 2 трлн рублей

Дополнительные доходы российского бюджета от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли составят 2 трлн рублей за четыре года при цене нефти от 40 долларов за баррель, сообщил глава Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

По словам чиновника, «до 2024 года, если цена нефти будет со следующего (2020) года, например, 40 (долларов за баррель), то это (дополнительные доходы российского бюджета) будет 2 трлн [рублей]». передает ТАСС.

«Начиная с 2024 года, когда маневр завершится, то бюджет будет более защищен практически на 500 млрд рублей в год. Это немаленькая сумма при низких ценах на нефть», – сказал Сазанов на брифинге по льготам для Арктики.

Процесс завершения налогового маневра в нефтяной отрасли стартовал в начале 2019 года. До 2024 года будет обнулена экспортная пошлина на нефть при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Напомним, в начале октября Минск оценил «потери» Белоруссии от налогового маневра России в 800 млн долларов за два года. Уже через несколько дней Белоруссия заявила о «потере» из-за действий России 1,5 млрд долларов. Однако в Москве заявили об отсутствии обязательств перед Минском в связи с проведением налогового маневра.

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