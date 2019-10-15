Белоруссия заявила о потере из-за действий России 1,5 млрд долларов

Первый замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко сообщил, что из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти республика недополучила в экспортной программе около 1,5 млрд долларов.

«За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно 1,5 млрд долларов. Из этой суммы 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции. Но надо посмотреть резерв, где найти еще половину до конца года», – сказал замглавы МИД, передает БелТА.

Ранее министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что потери белорусской экономики в 2020 году от налогового маневра России в нефтяной сфере оцениваются в 400 млн долларов, а за два года – в 800 млн.

Однако в России заявили об отсутствии обязательств перед Минском из-за налогового маневра.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России Минск вынужден искать альтернативные источники поставок нефти.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью.