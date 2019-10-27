Россиянам рассказали, как себя вести при встрече с медведем

Министерство природных ресурсов Забайкальского края выпустило памятку о правильном поведении при встрече с медведем.

В документе говорится, что не нужно оставлять в открытом доступе пищевые отходы, так как зверей привлекает запах и доступность еды. Также рекомендуется передвигаться по лесу шумно, свободно и громко переговариваясь. В случае попадания в зону видимости медведя необходимо обойти это место стороной. Ни в коем случае нельзя бежать, так как это может спровоцировать хищника на преследование, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Указывается, что если медведь находится совсем близко, нужно сохранять спокойствие, отпугивать животное звоном металлических предметов, громким криком.

В то же время не рекомендуется смотреть зверю в глаза или показывать зубы.

В июне сообщалось, что мужчина в Якутии откусил язык напавшему на него медведю.