Шиитский блок в парламенте Ирака потребовал выполнения требований демонстрантов

Иракский парламентский блок «Саирун», одним из лидеров которого является влиятельный шиитский лидер Муктада ас-Садр, на фоне новой волны антиправительственных протестов объявил о переходе в оппозицию и бойкоте работы парламента до выполнения требований демонстрантов, сообщил телеканал al-Sumaria.

«Блок «Саирун» объявляет о переходе в парламентскую оппозицию и о бойкоте работы парламента вплоть до выполнения законных требований демонстрантов», – приводит заявление главы блока Набиля ат-Тарафи РИА «Новости».

Ат-Тарафи разъяснил, что это решение принято «ввиду усугубления ситуации… и отсутствия реальных шагов со стороны правительства [Ирака] по улучшению положения дел и управлению кризисом».

В ночь на воскресенье в Ираке приостановили работу транслировавших протесты телеканалов, премьер-министр Ирака отдал приказ о разгоне участников протестов.

По данным иракских правозащитников, за два дня антиправительственных протестов в Ираке погибли 63 человека, ранения получили более 2,5 тыс. человек. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.

Напомним, по итогам парламентских выборов 2018 года в Ираке большинство голосов получили четыре шиитские партии, победу одержал блок «Саирун», представители которого заняли 54 места из 329 в Совете представителей (парламенте) Ирака.