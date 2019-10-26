Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую супругу

Экс-полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену.

Соответствующая информация появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что заявление зарегистрировано Черемушкинским судом 11 октября, беседа назначена на 31 октября.

«Спасибо за очередной подарок на день рождения. Нисколько не сомневалась. Снова суд», –написала бывшая супруга спортсмена на своей странице в Instagram.

Напомним, адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы бывшей жены Тарасова, сообщил, что футболисту закрыли выезд за границу. По словам защитника, футболист накопил невыплаченных алиментов на сумму в 9 млн рублей.

В ответ на это Тарасов пообещал «поговорить» с Жориным.