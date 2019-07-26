Футболисту Тарасову закрыли выезд за границу

Суд арестовал счета бывшего полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова и запретил спортсмену выезд за границу.

По словам адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы бывшей жены Тарасова, футболист проиграл первую инстанцию, а в понедельник проиграл апелляционную инстанцию в Мосгорсуде, передает «Спорт-Экспресс».

«Приставы недоумевали и задали вопрос представителю Тарасова: «Когда будет погашена задолженность?» Они заявили, что в течение двух дней. В результате никаких действий сделано не было. И приставы арестовали все счета спортсмена, новый автомобиль, закрыли выезд за пределы РФ и выставили исполнительский сбор в размере 500 тыс. рублей», – сказал Жорин.

Он также отметил, в скором времени Тарасову официально запретят управлять транспортным средством.

По словам адвоката, спортсмен накопил невыплаченных алиментов на сумму в 9 млн рублей.

«Пока он не погасил основной долг, неустойка продолжает капать. Зачем создавать негативный фон, непонятно. Дима легких путей не ищет», – отметил он.

Со своей первой женой Тарасов разошелся в 2011 году после двух лет брака, когда в семье воспитывалась дочь Ангелина. Суд обязал выплачивать Тарасова алименты. Однако за шесть лет футболист накопил задолженность в размере 15 млн рублей. ФК «Локомотив» обещал погасить долг из зарплаты своего полузащитника. В ноябре 2018 года приставы наложили обеспечительный арест на два «дорогостоящих автомобиля» Тарасова в рамках исполнительного производства о взыскании долга по алиментам.

Напомним, в январе Черемушкинский суд отказал игроку футбольного клуба «Локомотив» Дмитрию Тарасову в уменьшении размера выплат по алиментам в четыре раза, сохранив сумму в размере 480 тыс. рублей.