Тарасов обещал «поговорить» с адвокатом бывшей жены

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал сообщения о том, что отказывается платить алименты своей бывшей жене.

Он заявил в Instagram, что не собирался комментировать ситуацию, но «по горло сыт заказными и ложными статейками». Он призвал «доверять первым лицам, а не клоунам».

Тарасов с ребенком на руках записал видео, сообщив, что «только что прилетел из Рима». По словам футболиста, заявления о том, что он «скрывается от долга», его «шокировали», пишет «Спорт-Экспресс».

Спортсмен объяснил, что «был на реабилитации и чисто физически не мог сделать перевод». Тарасов заверил, что «после выходных обязательно отдаст свой долг».

«То, что пишут эти заказные статейки – это полное вранье, – сказал он. – А с Жориным мы еще обязательно увидимся и поговорим».

Напомним, адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы бывшей жены Тарасова, сообщил, что футболисту закрыли выезд за границу.

По словам адвоката, спортсмен накопил невыплаченных алиментов на сумму в 9 млн рублей.

«Зачем создавать негативный фон, непонятно. Дима легких путей не ищет», – отметил он.