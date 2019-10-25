В строящей «Турецкий поток» компании отреагировали на решение суда по аресту акций

Арест активов компании South Stream Transport B.V, занимающейся строительством морской части «Турецкого потока», не повлияет на возведение и эксплуатацию газопровода, об этом заверили в самой компании.

В South Stream Transport B.V подтвердили, что Окружной суд Амстердама действительно арестовал акции компании по иску НАК «Нафтогаз» Украины, передает ТАСС.

«Данное обстоятельство никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода «Турецкий поток». Акции остаются в собственности ООО «Газпром трансгаз Краснодар». На данный момент мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему «Турецкий поток», запланированным на конец 2019 года», – заключили в компании.

Ранее в пятницу «Нафтогаз» сообщил об аресте 100% активов South Stream Transport B.V.