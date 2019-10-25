«Нафтогаз» сообщил об аресте активов компании, строящей «Турецкий поток»

Окружной суд Амстердама в рамках спора НАК «Нафтогаз» и Газпрома арестовал 100% акций компании South Stream Transport, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Почему никто не пишет, что 23 октября 2019 года Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций «Южного потока» (South Stream Transport B.V.), которая, кстати, отвечает за строительство и управление «Турецким потоком», – написал Витренко в соцсетях, передает РИА «Новости».

По мнению Витренко, это было сделано в связи с рассмотрением дела «о мошеннических действиях Газпрома при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов Газпрома в Нидерландах по иску «Нафтогаза».

Напомним, с лета 2018 года «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража – в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. В частности, «Нафтогаз» хотел арестовать принадлежащие Газпрому акции South Stream Transport B.V. (оператор строящегося «Турецкого потока»), Gazprom Achim B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom Finance B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V., Blue Stream Pipeline Co. B.V. (оператор «Голубого потока») и Gazprom Holding Cooperatie U.A.