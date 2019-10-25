Россия перебросила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни

В Сети опубликовано видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», видна посадка транспортного самолета Ил-76 ВКС России на аэродром, а также выгрузка личного состава подразделения военной полиции.

В Минобороны ранее сообщали, что в арабскую республику было направлено подразделение в составе приблизительно 300 военных полицейских из Чечни, они вылетели рейсом с аэродрома в Северной Осетии.

Российская военная полиция поможет отвести курдские отряды от границы с Турцией, а также займется обеспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка.

23 октября в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами России и Турции в Сочи, российская военная полиция начала патрулирование на севере Сирии.

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