Стали известны подробности жизни Бутиной в американской тюрьме

Россиянка Мария Бутина в американской тюрьме в Таллахасси работала в столовой, бегала по утрам и вела записи, рассказал ее адвокат Роберт Дрисколл.

«Она встает утром, насколько я понимаю, совершает утренние пробежки, пробегает пять миль в день (около 8 километров). Потом идет на работу. Она работает в столовой: какое-то время готовила еду, последнее время больше обслуживала посетителей. Это примерно с 10 утра до шести вечера. Приходит в десять, помогает приготовить обед, подать обед, убрать, подготовиться к раздаче ужина», – передает РИА «Новости» слова Дрисколла.

Он добавил также, что вечером у россиянки оставалось время заняться своими делами или погулять.

«Она выглядела гораздо лучше, когда я видел ее в Таллахасси (во Флориде), чем в Александрии (тюрьма под Вашингтоном, где ее держали до вынесения приговора). Там она была очень худая и выглядела обессиленной, что можно понять. Но думаю, что сейчас ей гораздо лучше, условия в тюрьме гораздо лучше», – отметил адвокат.

Он рассказал, что друзья Бутиной поддерживали максимум суммы на ее тюремном счете, что позволяло ей покупать доступные в заключении вещи, например, mp3-плеер. Раз в неделю за семь долларов можно было 45 минут общаться по видеосвязи, что дало возможность ее родителям увидеть дочь хотя бы через интернет.

Как отметил адвокат, Бутина в американской тюрьме написала сотни страниц текста о происходившем с ней, записи хранятся у него. Иногда Бутина передавала пару страниц на встречах, иногда отправляла по почте. Юрист заверил, что все это переправят в Россию.

Напомним, суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

Ранее в пятницу российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Бутина вернется в Россию утром 26 октября.

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