Минфин и ЦБ определились с параметрами новой системы накопительной пенсии

Минфин и Центробанк определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии – гарантированного пенсионного плана (ГПП), в ближайшее время законопроект выведут на общественное обсуждение, сообщили два источника, близкие к разработчикам законопроекта.

В Минфине сообщили, что особенностью ГПП является добровольный порядок присоединения к системе. Она также позволяет копить на пенсию в НПФ (Негосударственный пенсионный фонд) из своей зарплаты и получать налоговый вычет по НДФЛ на взносы до 6%, передает ТАСС.

В ГПП также предлагаются и стимулирующие льготы для работодателей, если те софинансируют взносы граждан. Помимо прочего, средства, перечисленные в ГПП, можно будет досрочно забрать в случае тяжелого заболевания.

По замыслу авторов новшества, администрирование взносов граждан в пенсионные фонды будет производиться через централизованную систему под названием «пенсионный администратор». Работодателю будет необходимо сообщить лишь процент зарплаты, который будет перечисляться в фонд.

В этом случае работодатель будет наделен только функцией разделения средств работника на ту часть, которая идет в пенсионный фонд, в бюджет и на выплату заработной платы, но знать, в какой пенсионный фонд работник направляет средства гражданина, компания не будет.

Также граждане смогут самостоятельно решать, в скольких фондах они хотят производить накопление. Выбрать пенсионный фонд гражданин сможет через личный кабинет или через МФЦ.

Пенсионный договор на перевод средств в ГПП будет считаться заключенным после подачи заявления и первого перевода денег в фонд.

Новая концепция также предусматривает и возможность гражданина отказаться от перехода в систему ГПП в течение шести месяцев после начала перечисления средств и вернуть обратно вложенные средства без потерь.

Еще одним интересным элементом ГПП будет СМС-информирование о всех перечислениях на пенсионный счет, как это сейчас происходит при совершении транзакций по пластиковой карте.

У граждан будет возможность перевести в ГПП пенсионные накопления, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и увеличивать их уже за счет перечисления на пенсионный счет части своей зарплаты.

Напомним, 17 сентября в Минфине заявили, что поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят жителям России финансировать пенсию с помощью личных взносов, вступят в силу с января 2021 года.

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