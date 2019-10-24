Россиянки начали рассказывать истории успеха в бизнесе

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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Россия в Африке пугает Запад и Китай

Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАРФото: twitter.com/EmbassyofRussia
Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
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Российский коррупционер привлек особое внимание США

Ахмеда Билалова настигло американское правосудиеФото: Машков Юрий/ТАСС
Власти Соединенных Штатов задержали человека, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи. Речь идет о бывшем вице-президенте ОКР Ахмеде Билалове. Какие претензии выдвигают к Билалову США и есть ли шанс, что в итоге он будет выдан Москве? Подробности...
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Путин и Эрдоган заставили НАТО делать глупые ошибки

Крамп-Карренбауэр пока не осознала, как изменилась ситуация на Ближнем Востоке после договоренностей Путина и ЭрдоганаФото: Imago images/Jacob Schröter/ТАСС
Соглашение России и Турции об урегулировании ситуации на севере Сирии вызвало переполох в ЕС и НАТО. Политики говорят взаимоисключающие вещи, предлагают свои варианты решения уже несуществующей проблемы. В США такая же ситуация – Трамп говорит одно, его администрация другое, нет единого мнения и у дипломатии. Похоже, на Западе к такому развитию событий оказались попросту не готовы. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Нам всем нужна свобода друг от друга

Алексей Алешковский, сценарист
Общечеловеческие ценности – это то, что только и может объединять людей по разные стороны любых баррикад. Путь друг к другу открывает только свобода, но смешно и грустно, когда главными специалистами по свободе становятся рабы. Подробности...
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Американцы с хорошими лицами на службе Кремля

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Когда-нибудь «глобальное начальство» сойдет с политической сцены. Великие державы договорятся между собой. Охота на ведьм прекратится. И тогда Путин вдруг окажется светочем свободы, ведь в «темные времена» на него работали такие светлые люди. Подробности...
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В Чили закончился главный миф советских либералов

Андрей Манчук, политолог
Никто не понимает, отчего в Чили разгорелась маленькая гражданская война – не из-за повышения же цен на проезд в метро. Во-первых, и из-за повышения тоже. А во-вторых и в-главных – это следствие неолиберальной политики чилийского правительства. Подробности...
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              Россиянки начали рассказывать истории успеха в бизнесе

              24 октября 2019, 17:59

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              Известные россиянки, которые добились успеха в бизнесе и политике, начали рассказывать в Сети о своих достижениях с хэштегом #ОнаЛидер. Они призывают женщин быть активнее и заниматься собственной карьерой и бизнесом.

              Руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в соцсетях назвала устаревшими стереотипами мнение о том, что женщина не должна зарабатывать больше, чем мужчина, что у женщины не может быть выше должность, чем у мужчины, и что семью невозможно совмещать с карьерой, передает Regnum.

              «Все эти стереотипы настолько глубоко укоренились, что женщины часто, даже будучи сильнее и талантливее, остаются на вторых ролях, недооценивают себя, соглашаются на худшие условия, только потому, что где-то в глубине души сомневаются в своих силах», – отметила она.

              Руководитель АСИ призвала россиянок «поверить в себя, стать смелее и идти вперед». Секретом успеха, по ее мнению, является правило «делать то, что тебе действительно интересно, что рождает отклик, приносит удовлетворение». Она рассказала, что когда после окончания вуза устроилась работать в самарский филиал Центробанка, быстро поняла, что банковская деятельность ее не интересует и тут же сменила работу, отказавшись при этом от заработной платы, которая в пять раз превышала оклад на новом месте – в администрации региона.

              «Именно там началось мое профессиональное взросление, именно там меня научили не только предлагать идеи, но и браться за их реализацию», – сообщила Чупшева.

              Среди других советов Светланы Чупшевой – необходимость вкладывать в себя, развиваться и окружать единомышленниками. «Лидером быть не страшно и не странно. Можно и нужно развеивать стереотипы. Мы можем руководить, можем создавать, можем быть одновременно красивыми и успешными, можем зарабатывать больше, мы можем всё. Надо только начать. Прямо сейчас», – заявила Чупшева.

              Она также рассказала о своей встрече с победительницами всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». «Что отличает их от остальных? Они не побоялись. Не побоялись показать себя, бросить вызов себе и окружающим, «прыгнуть выше головы» и победить. Каждая из вас может быть следующей», – призвала Светлана Чупшева.

              Сооснователь «Лаборатории Касперского», генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала на своей странице, что «личный настрой на победу, упертость, желание разобраться в чем-то и способность никогда не опускать руки», значат в успехе не меньше, чем удача. Особенно, по ее словам, это касается именно женщин, которым труднее, чем мужчинам, быть жесткими и «гнуть свою линию». Однако, есть у женщин, по мнению Касперской, и существенные преимущества: им проще наладить отношения, они лучше умеют слушать и слышать, «сводить свою точку зрения с точкой зрения партнеров и подчинённых».

              Касперская также заявила, что в России деловой климат благоприятен для женской карьеры, в том числе – в силу особенностей законодательства. Кроме того, «женщину легче запомнить в деловой среде, с ней охотнее договариваются».

              Еще одна бизнесвумен – основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова – предупредила, что дорога к лидерству не будет простой, но «если все испытания пережить и правильно построить бизнес, то окажется, что удалось создать свой мир, так, как тебе хочется – с близкими тебе людьми, понимающей семьей, любимым занятием и чувством глубокого самоуважения». «И вот это-то и есть непередаваемый кайф», – отметила она.

              Депутат Государственной Думы Алена Аршинова, которая также приняла участие в челендже #ОнаЛидер, считает, что главное в построении женщиной своей карьеры – «начать». «Ты чувствуешь, что хочешь в своей жизни что-то поменять и помочь другим? Значит время пришло. Потому что тебя ищут. Тебя ждут. Включайся, дорогая, и пробуй себя», – обратилась она к своим подписчикам, разместив ссылку на официальный сайт третьего сезона конкурса «Лидеры России», где до 27 октября проходит регистрация новых участников.

              Ранее одна из наставниц конкурса, вице-премьер правительства Татьяна Голикова заявила в эфире канала «Россия 1», что женщины-руководители составляют 26% участников «Лидеров России». Она призвала россиянок с опытом управления активнее участвовать в конкурсе.

              С таким же призывом выступила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко – еще одна наставница «Лидеров России». «Не надо сомневаться в своих возможностях и способностях. Наоборот, надо идти смело в бой, идти вперед. Уверена, что у нас ярких девушек, женщин в стране не меньше, чем мужчин. Ещё есть время, не опоздайте, испытайте себя», – заявила она журналистам.


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