Россиянки начали рассказывать истории успеха в бизнесе

Известные россиянки, которые добились успеха в бизнесе и политике, начали рассказывать в Сети о своих достижениях с хэштегом #ОнаЛидер. Они призывают женщин быть активнее и заниматься собственной карьерой и бизнесом.

Руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в соцсетях назвала устаревшими стереотипами мнение о том, что женщина не должна зарабатывать больше, чем мужчина, что у женщины не может быть выше должность, чем у мужчины, и что семью невозможно совмещать с карьерой, передает Regnum.

«Все эти стереотипы настолько глубоко укоренились, что женщины часто, даже будучи сильнее и талантливее, остаются на вторых ролях, недооценивают себя, соглашаются на худшие условия, только потому, что где-то в глубине души сомневаются в своих силах», – отметила она.

Руководитель АСИ призвала россиянок «поверить в себя, стать смелее и идти вперед». Секретом успеха, по ее мнению, является правило «делать то, что тебе действительно интересно, что рождает отклик, приносит удовлетворение». Она рассказала, что когда после окончания вуза устроилась работать в самарский филиал Центробанка, быстро поняла, что банковская деятельность ее не интересует и тут же сменила работу, отказавшись при этом от заработной платы, которая в пять раз превышала оклад на новом месте – в администрации региона.

«Именно там началось мое профессиональное взросление, именно там меня научили не только предлагать идеи, но и браться за их реализацию», – сообщила Чупшева.

Среди других советов Светланы Чупшевой – необходимость вкладывать в себя, развиваться и окружать единомышленниками. «Лидером быть не страшно и не странно. Можно и нужно развеивать стереотипы. Мы можем руководить, можем создавать, можем быть одновременно красивыми и успешными, можем зарабатывать больше, мы можем всё. Надо только начать. Прямо сейчас», – заявила Чупшева.

Она также рассказала о своей встрече с победительницами всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». «Что отличает их от остальных? Они не побоялись. Не побоялись показать себя, бросить вызов себе и окружающим, «прыгнуть выше головы» и победить. Каждая из вас может быть следующей», – призвала Светлана Чупшева.

Сооснователь «Лаборатории Касперского», генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала на своей странице, что «личный настрой на победу, упертость, желание разобраться в чем-то и способность никогда не опускать руки», значат в успехе не меньше, чем удача. Особенно, по ее словам, это касается именно женщин, которым труднее, чем мужчинам, быть жесткими и «гнуть свою линию». Однако, есть у женщин, по мнению Касперской, и существенные преимущества: им проще наладить отношения, они лучше умеют слушать и слышать, «сводить свою точку зрения с точкой зрения партнеров и подчинённых».

Касперская также заявила, что в России деловой климат благоприятен для женской карьеры, в том числе – в силу особенностей законодательства. Кроме того, «женщину легче запомнить в деловой среде, с ней охотнее договариваются».

Еще одна бизнесвумен – основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова – предупредила, что дорога к лидерству не будет простой, но «если все испытания пережить и правильно построить бизнес, то окажется, что удалось создать свой мир, так, как тебе хочется – с близкими тебе людьми, понимающей семьей, любимым занятием и чувством глубокого самоуважения». «И вот это-то и есть непередаваемый кайф», – отметила она.

Депутат Государственной Думы Алена Аршинова, которая также приняла участие в челендже #ОнаЛидер, считает, что главное в построении женщиной своей карьеры – «начать». «Ты чувствуешь, что хочешь в своей жизни что-то поменять и помочь другим? Значит время пришло. Потому что тебя ищут. Тебя ждут. Включайся, дорогая, и пробуй себя», – обратилась она к своим подписчикам, разместив ссылку на официальный сайт третьего сезона конкурса «Лидеры России», где до 27 октября проходит регистрация новых участников.

Ранее одна из наставниц конкурса, вице-премьер правительства Татьяна Голикова заявила в эфире канала «Россия 1», что женщины-руководители составляют 26% участников «Лидеров России». Она призвала россиянок с опытом управления активнее участвовать в конкурсе.

С таким же призывом выступила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко – еще одна наставница «Лидеров России». «Не надо сомневаться в своих возможностях и способностях. Наоборот, надо идти смело в бой, идти вперед. Уверена, что у нас ярких девушек, женщин в стране не меньше, чем мужчин. Ещё есть время, не опоздайте, испытайте себя», – заявила она журналистам.